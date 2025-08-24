Gazzetta dello Sport: “Napoli alle stelle”

La Gazzetta dello Sport titola in apertura “Il Milan non c’è”, raccontando il colpo a sorpresa della Cremonese. La squadra di Davide Nicola espugna San Siro con un 2-1 che pesa e sorprende, lasciando i rossoneri subito in difficoltà. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Pavlovic: i grigiorossi portano a casa tre punti storici all’esordio.
In taglio alto, il quotidiano celebra invece il Napoli di Antonio Conte, che parte con il piede giusto in campionato. “Napoli alle stelle“, scrive la Gazzetta: gli azzurri brillano con i nuovi leader McTominay e Kevin De Bruyne, entrambi subito a segno nella vittoria convincente contro il Sassuolo.