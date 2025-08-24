Gazzetta dello Sport – De Bruyne: “Scarpe da disegno”

Kevin De Bruyne ha bagnato il suo debutto in Serie A con un gol spettacolare contro il Sassuolo. Luigi Garlando, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha celebrato il talento belga:
“Al 12’ della ripresa ecco il nuovo: Kevin De Bruyne. Leggenda vuole che le sue scarpe siano da disegno, infatti pennella una parabola velenosa. Se qualcuno la devia, bene, altrimenti va in porta da sola. Appunto. Turati sorpreso”. Un gol che ha subito mostrato quanto possa incidere sul progetto Napoli.
La Gazzetta sottolinea come l’arrivo di De Bruyne permetta a Conte di avere una squadra più versatile, senza perdere solidità: “Questo è il Napoli al debutto: come prima, più di prima. Ha aggiunto Kevin D’Artagnan senza rinunciare ai tre moschettieri (Lobotka, Anguissa, McTominay), mantenendo un buon equilibrio”.