Ex azzurri in Liga: pari per l’Atletico di Raspadori, in rete Rafa Marin nella goleada del Villareal

Fortune alterne finora per gli ex calciatori azzurri impegnati nella Liga Spagnola.

Giacomo Raspadori, per ironia della sorte ceduto una manciata di giorni prima del grave infortunio di Lukaku, si è accasato nella seconda – e prestigiosa – seconda squadra di Madrid. Inizio di stagione avaro per gli uomini guidati dal cholo Simeone, e per lo stesso Raspadori. Finora una sconfitta in rimonta all’esordio in campionato, contro l’Espanyol (non esaltante il debutto dell’italiano) e ieri mezzo passo falso in casa contro il modesto Elche. L’Atletico si è fatto raggiungere al quarto d’ora del primo tempo, dopo essere passato in vantaggio ad inizio gara. Tanti tentativi ma poco concreti, mezzora scarsa per Raspadori subentrato nella ripresa e apparso ancora poco brillante e alla ricerca dell’intesa con i nuovi compagni.

Momento felice invece per l’altro ex azzurro Rafa Marin: il ragazzo – invero mai considerato da Conte – quest’anno gioca in prestito con il sottomarino giallo del Villareal. Oggi vittoria tennistica contro il Girona (5 -0) e addirittura rete anche per l’ex difensore del Napoli, di testa da distanza ravvicinata. Villareal al primo posto in classifica, grazie anche alla vittoria conseguita nella prima giornata, ai danni del Real Oviedo. Spettatore interessato il Napoli: nel caso Rafa faccia bene e convinca il club spagnolo a riscattarlo (il prestito prevede il diritto e non l’obbligo) saranno 15 i milioni che dovranno essere versati nelle casse azzurre.