Corriere dello Sport: “Napoli, again”

“Napoli, again” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per celebrare il debutto dei campioni d’Italia. La squadra di Antonio Conte vince 2-0 in casa del Sassuolo, confermando forza e spettacolo: “Domina e diverte”, scrive il quotidiano, sottolineando la partenza “extralusso” firmata da Scott McTominay e Kevin De Bruyne, subito decisivi al debutto in Serie A.

Non solo campo: anche il mercato azzurro resta rovente. Il Napoli avanza i contatti per Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United, e continua a insistere per il ritorno di Elif Elmas dal Lipsia.

Nel taglio centrale, il quotidiano dedica spazio anche al ko del Milan, descritto come “al buio con EuroBonazzoli”, e alla Roma, che si prepara alla sfida con Gian Piero Gasperini, “C’è tanto Gasp”.