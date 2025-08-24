Conte e ADL, giornata di mare e… mercato

Vittoria convincente all’esordio in Campionato ieri, oggi domenica di relax per il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore azzurro Antonio Conte.

Come si evince dai social i due – con le rispettive famiglie – hanno trascorso qualche ora di mare ad Ischia, dove sono stati notati e immortalati da alcuni tifosi.

Oltre al meritato riposo, i due avranno sicuramente trovato il tempo per discutere della strategia di mercato da attuare negli ultimi giorni di della sessione estiva, in particolare del sostituto di Lukaku infortunato e delle altre caselle ancora da sistemare.