Conte dopo Sassuolo-Napoli: “Vittoria autoritaria, fame intatta”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il successo del Napoli per 2-0 sul Sassuolo, arrivato grazie alle reti di McTominay e De Bruyne. L’allenatore azzurro ha analizzato la gara e l’approccio della squadra:

“Un allenatore deve sempre cercare la soluzione migliore per sfruttare al massimo le caratteristiche dei suoi calciatori. Negli ultimi dieci giorni abbiamo lavorato sul centrocampo, mantenendo i tre titolari dell’anno scorso e inserendo De Bruyne. Contro l’Olympiakos e stasera abbiamo visto buone cose, ma possiamo ancora migliorare. A volte avremmo potuto gestire meglio il possesso e verticalizzare di più”.

Conte ha poi sottolineato l’atteggiamento mostrato dal gruppo: “È stata una partita condotta dall’inizio in maniera autoritaria. Vogliamo mandare un messaggio prima di tutto a noi stessi: la fame non è calata. Ho ricordato ai ragazzi che non dobbiamo perdere ciò che ci ha permesso di fare qualcosa di straordinario lo scorso anno: unione, sacrificio, volontà di difendere e attaccare tutti insieme. Se manterremo questa caratteristica, difenderemo al meglio lo scudetto”.