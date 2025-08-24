CdS – Elmas vuole solo tornare al Napoli, la situazione

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano il Corriere Dello Sport, Eljif Elmas vuole tornare al Napoli. Il centrocampista macedone, attualmente al Lipsia, attende che i due club sblocchino l’operazione: tuttavia, c’è ancora distanza per le cifre e i contorni del diritto di riscatto. Elmas ha indossato la maglia del Napoli dal 2019 al 2023, vincendo anche uno Scudetto: lasciò il club Partenopeo a dicembre 2023 per firmare proprio con il Lipsia dove gioca tuttora (con in mezzo un’esperienza in prestito al Torino durante la seconda metà della passata stagione).