Il giornalista e analista di mercato Nicolò Schira ha aggiornato tramite il suo profilo X sulla situazione del mercato in entrata del Napoli. Secondo l’esperto attualmente sono in corso trattative per portare Rasmus Højlund al Napoli, con il giocatore in arrivo dal Manchester United tramite un prestito valutato 5 milioni di euro e un’opzione di acquisto fissata a 40 milioni di euro. Il Manchester United ha già dato il proprio consenso alla cessione, e ora spetta all’attaccante decidere se accettare la proposta. Di seguito il post dell’esperto:

