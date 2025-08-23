L’edizione odierna del Il Mattino ha dedicato ampio spazio alla decisione di Antonio Conte di puntare su Lorenzo Lucca al posto dell’infortunato Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, sarà proprio Lucca a trascinare l’attacco del Napoli nella sfida di campionato contro il Sassuolo. L’ex attaccante di Udinese e Ajax si troverà a ricoprire il ruolo di unico centravanti nella squadra di Conte, affrontando subito una sfida cruciale. Lucca deve crescere in fretta e dimostrarsi all’altezza da subito, ma questo non sembra rappresentare un ostacolo per lui. La partita a Reggio Emilia gli offre la prima vera occasione per far vedere il frutto del lavoro svolto durante il doppio ritiro estivo con i compagni. Vederlo in campo dal primo minuto, per chi ha osservato i suoi progressi, non sorprende affatto. Conte lo ha spesso schierato nei ranghi dei titolari fin dai test di fine seduta o nelle amichevoli estive: contro Brest, Sorrento, Arezzo e Catanzaro, Lucca si è conquistato il posto in campo. Anche se si trattava di calcio d’estate, è stato un chiaro segnale. Durante l’ultimo mese, Conte ha lavorato intensamente per prepararlo, dimostrando grande fiducia in lui. L’acquisto da 35 milioni di euro per portarlo al Napoli evidenzia quanto l’allenatore abbia creduto nel progetto tecnico legato al giovane attaccante.