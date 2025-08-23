Il Mattino – Ancora in fermento il mercato del Napoli, tanti giocatori in uscita in attesa di conoscere il loro destino

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione del mercato in uscita per il Napoli. Stando al quotidiano, il club sta lavorando intensamente per definire l’organico che sarà messo a disposizione di Conte in vista dell’inizio della nuova stagione. Il direttore sportivo Manna avrà il compito di trovare un equilibrio tra acquisti e cessioni, mentre resta incerto il futuro di molti giocatori ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Diverse trattative sembrano ancora bloccate. Tra queste, quella di Zanoli e Cheddira, che potrebbero trasferirsi all’Udinese, pur essendo convocati per la partita odierna contro il Sassuolo. Ci sono poi Ambrosino e Vergara, i due giovani cresciuti nel vivaio azzurro, insieme a calciatori come Mazzocchi e Spinazzola, che rischiano di perdere il posto nelle liste ufficiali qualora il Napoli riuscisse a portare a termine tutte le operazioni di mercato. Mancano meno di dieci giorni alla chiusura del mercato. Intanto, si continuerà a discutere delle possibili manovre da domani, subito dopo la sfida di Reggio Emilia con il campo che mantiene la sua centralità. In particolare, Conte sembra determinato a confermare Vergara in rosa per la nuova stagione. Il tecnico salentino nutre grande fiducia nei suoi confronti, ritenendolo una risorsa importante per il progetto della squadra.

