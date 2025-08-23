L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione del mercato in uscita per il Napoli. Stando al quotidiano, il club sta lavorando intensamente per definire l’organico che sarà messo a disposizione di Conte in vista dell’inizio della nuova stagione. Il direttore sportivo Manna avrà il compito di trovare un equilibrio tra acquisti e cessioni, mentre resta incerto il futuro di molti giocatori ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Diverse trattative sembrano ancora bloccate. Tra queste, quella di Zanoli e Cheddira, che potrebbero trasferirsi all’Udinese, pur essendo convocati per la partita odierna contro il Sassuolo. Ci sono poi Ambrosino e Vergara, i due giovani cresciuti nel vivaio azzurro, insieme a calciatori come Mazzocchi e Spinazzola, che rischiano di perdere il posto nelle liste ufficiali qualora il Napoli riuscisse a portare a termine tutte le operazioni di mercato. Mancano meno di dieci giorni alla chiusura del mercato. Intanto, si continuerà a discutere delle possibili manovre da domani, subito dopo la sfida di Reggio Emilia con il campo che mantiene la sua centralità. In particolare, Conte sembra determinato a confermare Vergara in rosa per la nuova stagione. Il tecnico salentino nutre grande fiducia nei suoi confronti, ritenendolo una risorsa importante per il progetto della squadra.