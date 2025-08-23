L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza le scelte di Antonio Conte in vista del debutto del Napoli in campionato contro il Sassuolo. Stando a quanto riportato, Meret sembra in vantaggio su Milinkovic-Savic per difendere i pali, mentre Buongiorno, ancora alla ricerca del ritmo gara, dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, sarà Juan Jesus ad affiancare Rrahmani al centro della difesa. Conte sembra orientato verso un 4-1-4-1 con Lobotka a protezione della retroguardia, De Bruyne nel ruolo di playmaker offensivo per supportare Lucca, e Politano incaricato di unire sacrificio e qualità. McTominay partirà da sinistra per sfruttare gli spazi in fase offensiva. Il Sassuolo, nonostante sia una squadra ancora in fase di costruzione, dispone di notevole qualità. L’attacco composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté rappresenta una concreta minaccia, richiedendo massima attenzione. Inoltre, a centrocampo spicca la presenza del nuovo innesto Koné, proveniente dall’Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda il Napoli, con Lukaku fuori dai giochi, Lucca sarà il riferimento principale in attacco. Tuttavia, l’amichevole contro l’Olympiakos ha offerto nuovi spunti tattici. Conte ha convocato anche Ambrosino e Cheddira, bloccato recentemente durante una trattativa con l’Udinese, in attesa di ulteriori rinforzi . Interessante notare che negli ultimi minuti dell’ultima amichevole, Conte ha sperimentato De Bruyne come falso nove, segnalando la possibilità di variazioni tattiche durante le partite ufficiali per sorprendere gli avversari.