Vivere in Bovisa è possibile grazie alle residenze per studenti Collegiate

Con il suo mix di tradizione industriale e rinnovamento urbano, il quartiere Bovisa si sta affermando come una delle destinazioni più promettenti per gli studenti universitari a Milano. Situato a nord della città, la zona di Bovisa si è evoluta negli ultimi anni fino a diventare un polo di attrazione per giovani creativi, studenti di design, architettura e ingegneria, grazie anche alla vicinanza con il campus del Politecnico di Milano.

A questo fermento si aggiunge ora una novità che conferma la crescita del quartiere come punto di riferimento per la vita universitaria: l’apertura della nuova residenza Collegiate Milan Bovisa. Con il suo arrivo, si alzano gli standard degli alloggi per studenti all’interno della città.

Residenze pensate per il benessere dello studente

Ciò che distingue Collegiate da altre soluzioni abitative in Italia non è solo il design moderno o le strutture di alto livello. È una filosofia centrata sul benessere dello studente, che punta a creare ambienti sicuri, confortevoli e stimolanti. Le residenze uniscono privacy e senso di comunità: dagli appartamenti completamente arredati agli spazi comuni come palestra, sala cinema o aule studio.

La nuova residenza in Bovisa segue questa linea: offre alloggi premium a pochi minuti dal Politecnico, in una zona ben collegata con il centro di Milano. Un ambiente ideale per chi cerca un’esperienza universitaria completa, senza rinunciare alla qualità.

Posizione strategica, vita di quartiere e connessioni

Bovisa offre quell’equilibrio che molti studenti desiderano: abbastanza vicino al centro per non sentirsi isolati, ma anche sufficientemente tranquillo da garantire un ritmo di vita più rilassato e prezzi più accessibili. Inoltre, il suo carattere multietnico e l’offerta culturale in continua espansione (gallerie, centri d’arte, spazi creativi) lo rendono un quartiere in costante evoluzione.

L’arrivo di una residenza Collegiate in questo contesto rappresenta non solo un’opportunità per chi è alla ricerca di un alloggio, ma anche un valore aggiunto per il quartiere stesso come destinazione abitativa e accademica.

