Venerato: “Napoli, Hojlund è il primo della lista, ma…”

Ciro Venerato, giornalista Rai, riporta al sito Rai le ultime di mercato sul nuovo attaccante del Napoli. Ecco cosa scrive:

“Lo abbiamo detto e ridetto lunedì e martedì, il Napoli ha un solo obiettivo in attacco dopo il no per Zirkzee: è il danese Hojlund. La Roma non vuole cedere Dovbyk, tantomeno al Napoli; Jackson intriga, ma costa un botto, Kean solo una tentazione mediatica. Il Napoli è a un bivio: accettare o meno il diktat dell’ex atalantino che chiede garanzie per il riscatto fissato a circa 40 milioni (anche questo scritto martedì in tempi non sospetti). Un indizio però ci arriva dal mercato: il Napoli ha mollato Diouf subito dopo l’infortunio di Lukaku. Evidentemente, prima di investire sul mediano, vuole capire se va fatto un investimento serio per la punta non limitandosi al prestito oneroso. Giorni decisivi per il Napoli del futuro. Hojlund resta il primo nome. Ma ci sono ancora diversi step da superare come la concorrenza del Bayern Monaco. Solo dopo si valuteranno alternative in prima linea e a centrocampo. Chukmewueka torna di moda? Forse, probabile, chissà”.