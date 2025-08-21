Tuttosport – Mercato Napoli, l’offerta per Elmas. Viva la pista Diouf

Sull’edizione odierna di Tuttosport si fa il punto sul mercato del Napoli in entrata. Non c’è solo la questione punta a risuonare nell’ambiente partenopeo, ma vanno avanti delle trattative per l’inserimento di ulteriori profili in rosa. Tra questi, ci sono Eljif Elmas, Andy Diouf e Juanlu Sanchez. Di seguito, ecco quanto riportato.
“Nel frattempo i campioni d’Italia accelerano per il ritorno di Elmas come esterno ofensivo. Offerto al Lipsia un prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto (11,5 milioni), ma i tedeschi chiedono l’obbligo per cedere il macedone. Si tratta. Per la mediana rimane viva la pista Andy Diouf (Lens), mentre nelle prossime ore gli azzurri contano di chiudere per l’acquisto del terzino destro Juanlu Sanchez (Siviglia) per 17 milioni più il 10% sulla futura vendita: un arrivo che potrebbe sbloccare le partenze di Zanoli (Udinese in pole sulla Fiorentina) e Mazzocchi (richiesto da Pisa e Cagliari)”.