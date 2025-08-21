Sky – Sassuolo, piace Mazzocchi ma non è l’unico terzino in lista. La situazione

Pasquale Mazzocchi è in uscita dal Napoli. Il laterale difensivo è ricercato da vari club di Serie A. Uno di questi è il Sassuolo, che lo ha nel mirino come rinforzo per la difesa. Tuttavia, non si tratta dell’unico nome nella lista dei neroverdi, che studiano anche altri nome come il cagliaritano Gabriele Zappa. Ne scrive il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. “Il reparto difensivo, in particolare il laterale destro, resta al centro delle valutazioni della società. La candidatura di Pasquale Mazzocchi resiste, ma nel mirino del club neroverde ci sono anche Gabriele Zappa e alcuni profili esteri ancora da definire”.