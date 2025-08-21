Seguito dal Napoli, l’Inter piomba su Diouf. Romano: “Proposta di oltre 20 milioni di euro dopo che il Lens ha rifiutato un’offerta dagli azzurri”

L’Inter si inserisce nella corsa ad Andy Diouf, centrocampista di proprietà del Lens ed obiettivo di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, i nerazzurri hanno presentato un’offerta ufficiale di oltre 20 milioni di euro alla società francese dopo il mancato decollo della trattativa per il romanista Manu Koné. Di seguito, ecco il tweet. “L’Inter ha presentato un’offerta ufficiale al Lens per Andy Diouf come nuovo centrocampista dopo che si è chiusa la trattativa per Manu Koné. La proposta di oltre 20 milioni è stata inviata dopo che il Lens ha rifiutato 20 milioni di euro dal Napoli e da altri club di Premier League. L’Inter sta discutendo anche con l’entourage del calciatore per quanto riguarda i termini personali”.

🚨⚫️🔵 Inter have sent official bid to RC Lens for Andy Diouf as new midfielder after Manu Koné deal off.



Proposal worth over €20m has been sent after Lens rejected €20m package from Napoli and Premier League clubs.



Inter are also talking to player’s camp over personal terms. pic.twitter.com/SibBlO4uHK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025