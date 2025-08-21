Napoli, sondaggio per Hojlund dopo l’infortunio di Lukaku

Il grave infortunio di Romelu Lukaku ha cambiato le strategie del Napoli sul mercato. Gli azzurri cercano un nuovo centravanti e tra i profili sondati c’è Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 del Manchester United.
Secondo Nicolò Schira, intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo lo vorrebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il giocatore preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Il papà spinge per l’addio, visto il poco spazio previsto a Old Trafford, anche se Hojlund resta legato ai Red Devils, la squadra del suo cuore. Un profilo giovane e interessante che intriga la dirigenza azzurra, pronta a valutare l’affondo.