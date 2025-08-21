Napoli, Schira: “Elmas vuole solo gli azzurri”

Il nome di Eljif Elmas torna con forza nei radar del Napoli. A confermarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport, intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Elmas è un’occasione che il Napoli tiene seriamente in considerazione — ha dichiarato Schira — anche perché il club dovrà investire risorse non preventivate per il nuovo centravanti. La formula ideale per gli azzurri sarebbe il prestito con diritto di riscatto, mentre il Lipsia insiste per l’obbligo”.

Il centrocampista macedone, campione d’Italia con il Napoli nel 2022/23, ha già fatto la sua scelta: ha messo in stand-by tutte le altre proposte e vuole soltanto vestire di nuovo l’azzurro. Una volontà chiara che potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare la trattativa.