Napoli, niente operazione per Lukaku: stop di 3-4 mesi

Nessuna operazione per Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli, infortunatosi gravemente durante l’amichevole contro l’Olympiacos, ha effettuato due consulti medici — uno in Belgio e uno in Italia — che hanno confermato la scelta di intraprendere una terapia conservativa.

La decisione, presa di comune accordo tra il giocatore e la società, comporterà uno stop prolungato stimato in almeno tre o quattro mesi. Un’assenza pesante che ha spinto il club azzurro a escludere Lukaku dalla lista Champions League.

Questa mossa strategica libera uno slot importante, permettendo al Napoli di inserire un nuovo attaccante nel roster europeo per affrontare al meglio la fase a gironi. La dirigenza è già al lavoro per garantire ad Antonio Conte una soluzione immediata e affidabile in avanti.