MERCATO – Moretto: “Il Napoli ci prova per Dovbyk: ecco la proposta degli azzurri”

Il giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto si è espresso sul possibile affare che vedrebbe Artem Dovbyk approdare a Napoli: “Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma perché il club giallorosso spinge per venderlo, in questo momento il giocatore non ha proposte concrete e imminenti, ma un club più che altro che sonda il terreno per lui è il Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna è alla ricerca di un altro attaccante dopo l’infortunio di Lukaku. Il Napoli sonda più terreni e anche Dovbyk è una delle opzioni, così come Hojlund e Pinamonti. Presentata l’offerta verbale del Napoli a Dovbyk, contratto di 6 anni a 3 milioni di euro netti a stagione. Vedremo se dopo questa proposta si potrà concretizzare qualcosa di più scritto e approfondito nei prossimi giorni”.