Marchetti: “Napoli-Elmas trattativa in stand-by. Il motivo”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare dell’affare Napoli-Elmas. Ecco cosa ha dichiarato:

“Anche la situazione legata a Elmas resta in stand-by. Il Napoli ha già avanzato un’offerta all’RB Lipsia: prestito con diritto di riscatto. Al momento, però, non è arrivata alcuna risposta. Il Napoli non ha particolare fretta: il giocatore vuole il Napoli, e il Napoli vuole lui. Fino a pochi giorni fa si parlava proprio di un’operazione in prestito, quindi al massimo si tratterà di alzare leggermente l’offerta per chiudere l’affare”.