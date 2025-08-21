Marchetti: “Il Napoli blocca la trattativa per Juanlu! Le ultime”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della trattativa Napoli-Siviglia per Junalu. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli sta trattando con con Hojlund, ma non si esclude l’ipotesi centrocampista. Anche in questo caso, il club ha rivisto i propri piani: da un lato per esigenze tecniche emerse in seguito a colloqui più approfonditi con l’allenatore, dall’altro per una rimodulazione delle priorità dopo l’infortunio di Lukaku. Fino a qualche giorno fa si parlava insistentemente di Hojlund, ma il Napoli aveva leggermente allentato la presa per valutare anche altre opzioni, sia per motivi tecnici che economici. E’ il caso, ad esempio, di Juanlu Sanchez: la trattativa è bloccata, ma il Napoli sa che aumentando leggermente l’offerta potrebbe sbloccare tutto. Tuttavia, quei fondi potrebbero essere destinati all’acquisto definitivo di un attaccante, motivo per cui Zanoli potrebbe anche non partire più nonostante fosse stato promesso all’Udinese”.