Laurienté, l’agente: “Il Napoli ha effettuato dei sondaggi, ma il Sassuolo non vende a fine mercato”

Roberto Meloni, agente di Armand Laurienté, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente Stile Tv, nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra. In questa, ha confermato che il Napoli ha effettuato dei sondaggi per il suo assistito in forza al Sassuolo. Di seguito, ecco quanto da lui raccontato. “Laurienté al Napoli? Ci sono stati dei sondaggi, poi ognuno fa le sue valutazioni. Possibilità per il futuro? Non lo so, Carnevali ha parlato ieri ed è stato abbastanza chiaro. Il Sassuolo ha un attacco importante con lui, Berardi e Pinamonti. I neroverdi difficilmente venderanno gli ultimi giorni di mercato, poi può succedere di tutto. Sassuolo-Napoli? Sarà una bella partita. Il Sassuolo ci metterà del suo, vorrà far vedere a tutti che non è la società di due anni fa”.

