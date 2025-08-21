Il Mattino – Il mercato in uscita, possibile permanenza di Ambrosino fino a gennaio. I dettagli

Il Napoli lavora non solo al mercato in entrata, ma anche ad alcune operazioni in uscita. Ne scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Tra le opzioni, appare possibile una permanenza di Giuseppe Ambrosino almeno fino a gennaio, mentre per Vergara si prospetta una cessione last minute. Di seguito, ecco quanto riportato. “Non solo operazioni in entrata. Il Napoli potrebbe sfoltire ancora la rosa nelle ultime due settimane. Restano in attesa Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara: per il secondo si può prefigurare una cessione last minute, mentre l’attaccante di Procida potrebbe restare a disposizione in prima squadra almeno fino a dicembre, valutando poi una nuova cessione in prestito nella prossima sessione di gennaio. Se Juanlu arriva, Zanoli va via: tutto in standby in attesa dello spagnolo. Anche Mazzocchi può essere una cessione dell’ultimo minuto: resterebbe in A, diverse le squadre interessate”.