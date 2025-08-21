GQ Italia premia il Napoli: è degli azzurri la maglia più bella della Serie A

La rivista GQ Italia ha premiato la divisa del Napoli come la più bella della Serie A 2025/26. In un articolo da loro redatto sul proprio sito ufficiale, si è stilata una classifica delle varie maglie del campionato in base alla loro bellezza. È in questa che la divisa degli azzurri è stata scelta come più bella tra quelle italiane. A questa scelta, è stato accompagnato il seguente commento. “Sindrome di Stendhal in purezza, e poco c’entra qui la classe infinita di Kevin De Bruyne. Il Napoli ha realizzato la maglia più bella della Serie A con tutti gli elementi al posto giusto (per molti napoletani conterà solo il tricolore sul petto, ma c’è molto altro). L’azzurro tornato azzurro, come lo scorso anno. Il colletto a V rifinito con bordo bianco, analogo ai bordi delle maniche, che richiama una maglia storica – quella del 1984/85, la prima a Napoli di Diego Armando Maradona. Il pattern tono su tono, con la N ripetuta su tutto il fronte, che impreziosisce la resa. Impeccabile”.