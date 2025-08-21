Gazzetta – Non solo Hojlund, il Napoli segue anche questi profili per l’attacco

Il Napoli è a caccia di un centravanti per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, che sarà costretto ai box per diversi mesi. Tra i profili maggiormente attenzionati c’è quello di Rasmus Hojlund, calciatore di proprietà del Manchester United che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non è però l’unico elemento ad essere stato valutato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri seguono anche Nicolas Jackson del Chelsea e Tolu Arokodare del Genk. Entrambi però, sono dietro ad Hojlund nelle gerarchie di mercato. “Il Napoli ha parlato, attraverso intermediari, pure con il Chelsea, per intuire la fattibilità del prestito di Jackson. E poi, scivolando lateralmente, ha attivato contatti in Belgio, al Genk, dove gioca Tolu Arokodare, nigeriano, “fisicaccio” da urlo”.