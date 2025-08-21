Gazzetta – Conte prepara l’11 anti Sassuolo. Lucca al centro dell’attacco

Antonio Conte sceglie Lorenzo Lucca per sostituire Romelu Lukaku in vista di Sassuolo-Napoli. È quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In occasione del debutto stagionale dei partenopei, il tecnico sceglie il 4-1-4-1 che si è visto spesso nelle ultime uscite amichevoli. Dunque, spazio in contemporanea ad Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay. In difesa, Juan Jesus sembra essere in vantaggio su Beukema, mentre per la porta Meret è favorito su Milinkovic-Savic. “Il primo Napoli, quello che si immagina, sa di 4-1-4-1, lo stesso che a Castel di Sangro ha cominciato a prendere forma e che prevede il fosforo in ogni zona del campo: senza Lukaku, e dubbi non dovrebbero essercene, tocca a Lucca, però alle sue spalle c’è poi anche «artiglieria pesante». Conte ha Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay e insiste a cercare gli equilibri per non lasciarne fuori nessuno: così sembra accadrà a Reggio Emilia, dove è prevista una invasione reale, con ottomila – e c’è chi si spinge sino a prevederne diecimila – tifosi pronti a cominciare la stagione. Poi, linea a quattro in difesa, Juan Jesus in vantaggio su Beukema, gli altri sono i soliti noti: Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera. E in porta, gioca chi dà maggiori garanzie: la storia più recente, dal 2018 ad oggi, continua a suggerire Meret”.