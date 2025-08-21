Elmas: Il Napoli fa sul serio per un suo ritorno. Ecco perchè è importante prenderlo

Eljif Elmas, 25enne, centrocampista ed esterno macedone del nord, protagonista dello scudetto partenopeo del 2023 vinto dalla squadra di Luciano Spalletti, qui a Napoli non ha bisogno di presentazioni.

La gemma macedone nella sessione di mercato invernale del 2024 tentò fortuna all’estero, lasciando la sua amata Napoli per volare in Germania al Lipsia.

Il Napoli dalla sua cessione nel 2024 incassò ben 25 milioni.

L’avventura dell’ex Napoli a Lipsia non è mai sbocciata, tanto da finire 1 anno dopo a gennaio in prestito al Torino.

Il Napoli vede in un suo ritorno una possibilità concreta per affondare un nuovo colpo sul mercato, l’esterno giusto per dare imprevedibilità assieme a Noa Lang.

Il macedone non solo sarebbe un ottimo colpo come esterno, ma vista anche la sua duttilità può essere il sesto centrocampista che serve ad Antonio Conte, vista anche l’assenza di Anguissa durante la Coppa d’Africa.

L’operazione è complessa ma si può fare, la distanza tra le parti è grande ma si può limare entro la fine del calciomercato.

Il Napoli ha superato anche la concorrenza del Torino, difatti anche i granata hanno provato a riscattare il gioiello macedone ma senza spingersi più di troppo in là, vista la troppa distanza tra le richieste del Lipsia e quelle del Torino.

Gli azzurri hanno avanzato una prima offerta ufficiale ai tedeschi del Lipsia, 1,5 milioni di euro per il prestito più un diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

Il club tedesco invece spara alto, chiedendo ben 3 milioni di prestito + un obbligo, e quindi non diritto di riscatto come offerto dai partenopei, fissato a 18,5 milioni.

I club continuano a trattare, e adesso il Napoli attende una risposta dal Lipsia alla prima offerta ufficiale fatta per un ritorno di Elmas in azzurro.

La volontà del giocatore di tornare alle pendici del Vesuvio potrebbe fare la differenza. Difatti Elmas ha dichiarato di voler tornare a vestire l’azzurro per la seconda volta nella sua carriera.

Certi amori, come scrisse il famoso cantautore Antonello Venditti, nella sua canzone “Amici Mai“, non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sarà così anche per la storia d’amore tra Napoli ed Elmas?