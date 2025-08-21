Corbo: “Il Napoli è ancora incompleto nonostante il gran mercato, vi dico”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Io vedo tante contraddizioni in questa campagna acquisti, che mi sembra incompleta con un campionato ormai alle porte. Ma bisogna ricordare che nessuna grande squadra di Serie A è al completo, è un ritardo che affligge tutto il calcio italiano. Il Napoli splende per i suoi bilanci virtuosi, la Serie A no. Il Napoli è un’eccezione, ha una gestione manageriale eccellente. Leggevo gli articoli di giornale di questi giorni, ci sono riflessioni molto amare sul calcio italiano, che è quarto o quinto in Europa. C’è questa moda di far venire tutti i calciatori a svernare in Italia dalla Premier League, quando prima era il contrario. Il segno della decadenza è Modric, che è stato un grande giocatore ma che ha 40 anni”.