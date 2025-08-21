Colpo Inter, sfuma l’obiettivo del Napoli: Diouf è nerazzurro

Sfuma un obiettivo di mercato per il Napoli: Andy Diouf, centrocampista francese del Lens, accostato agli azzurri nelle ultime settimane come possibile sostituto di Frank Anguissa durante la Coppa d’Africa, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.

A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che con il suo classico annuncio “Here we go!” ha confermato la chiusura dell’operazione: accordo da 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus e contratto quinquennale fino a giugno 2030.

Il Napoli aveva inserito Diouf nella lista dei possibili rinforzi per la mediana, valutandolo come profilo ideale per struttura fisica e caratteristiche tecniche, tanto da essere considerato il candidato numero uno per il ruolo di vice Anguissa. Tuttavia, i tempi dell’infortunio di Romelu Lukaku hanno rallentato le mosse del club azzurro, lasciando spazio all’inserimento decisivo dell’Inter.