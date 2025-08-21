Colpo Inter, sfuma l’obiettivo del Napoli: Diouf è nerazzurro

Scritto da:
Fabiana Saviano
-

Sfuma un obiettivo di mercato per il Napoli: Andy Diouf, centrocampista francese del Lens, accostato agli azzurri nelle ultime settimane come possibile sostituto di Frank Anguissa durante la Coppa d’Africa, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.

A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che con il suo classico annuncio “Here we go!” ha confermato la chiusura dell’operazione: accordo da 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus e contratto quinquennale fino a giugno 2030.

Il Napoli aveva inserito Diouf nella lista dei possibili rinforzi per la mediana, valutandolo come profilo ideale per struttura fisica e caratteristiche tecniche, tanto da essere considerato il candidato numero uno per il ruolo di vice Anguissa. Tuttavia, i tempi dell’infortunio di Romelu Lukaku hanno rallentato le mosse del club azzurro, lasciando spazio all’inserimento decisivo dell’Inter.

Articolo precedenteSsc Napoli, il report di allenamento del giorno 21 agosto. La nota
Articolo successivoNapoli, sondaggio per Hojlund dopo l’infortunio di Lukaku

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE