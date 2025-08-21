Cds – Napoli, quasi fatta per Juanlu Sanchez; si lavora agli ultimi dettagli

Il Corriere dello Sport fa il punto della trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez: “Il mercato sta entrando nella fase decisiva in tutti gli altri ruoli. Il Napoli vuole colmare quanto prima le caselle mancanti. Da Siviglia si aspetta l’ultimo ok per Juanlu Sanchez. Fumata bianca a un passo. Contatti tra i due club anche nella giornata di ieri e parti sempre più vicine. Il Napoli ha fatto un ultimo sforzo, è arrivato a 18 milioni di base fissa. Si discutono ora i dettagli. Il giocatore ha una valigia virtuale già pronta per raggiungere Conte e i suoi nuovi compagni. Ha scelto Napoli, non ha valutato altre proposte, è stato chiaro col club. L’unica alternativa era quella di restare, ma il Siviglia ha fretta e necessità di fare cassa”.