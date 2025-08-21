Cds – Napoli-Hoijlund, affare possibile; il profilo del danese piace agli azzurri

Il Corriere dello Sport scrive del possibile arrivo a Napoli di Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United per il quale gli inglesi avrebbero aperto alla cessione: “Hojlund era da giorni in trattativa col Milan ma ha rifiutato i rossoneri che adesso sono forti su Boniface. Il Napoli si era intromesso a inizio settimana prima sondando il terreno, richiedendo informazioni, poi riflettendo sulle prossime mosse, valutando ogni aspetto, tecnico ed economico. Ora si entra nel vivo col via libera e una strada apparentemente spianata. Contatti fitti ieri, oggi si riparte. L’affare si può fare, certo alle condizioni dello United e del giocatore che è entusiasta all’idea di vestire l’azzurro: prestito oneroso, 5-6 milioni, con diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni, anche se è qui il nodo. Non sulle cifre, ma sulla modalità del trasferimento. Sulla formula. Hojlund vorrebbe l’obbligo di riscatto per avere certezze sul futuro. Ma il Napoli gli ha illustrato il progetto, ha già parlato con l’entourage, ritiene il giocatore non solo un’occasione per tamponare l’emergenza ma anche un prospetto per il futuro, un possibile investimento. Hojlund è il primo obiettivo e il club vuole avanzare, è un profilo che intriga parecchio. All’Atalanta aveva fatto benissimo, allo United 26 gol in due stagioni. Non pochi, neppure troppi. Ma l’età è dalla sua parte e il Napoli ci crede”.