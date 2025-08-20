Tuttosport – Capitolo terzino, gli occhi della Serie A su Zanoli e Mazzocchi. Ma il Napoli aprirà in un solo caso

Non solo in entrata, il Napoli rimane al lavoro anche per piazzare alcune uscite. Tra queste, ci sono anche quelle di Alessandro Zanoli e Pasquale Mazzocchi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, una loro partenza avverrà solo nel momento in cui gli azzurri rileveranno un terzino destro. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“La squadra degli esuberi può vantare come coppia di terzini titolari due elementi attualmente nelle fila dei Campioni d’Italia come Alessandro Zanoli e Pasquale Mazzocchi. Il primo è vicino all’Udinese che è in vantaggio sulla Fiorentina; mentre l’ex Salernitana piace a Pisa, Cagliari e Sassuolo. Valutazioni in corso, anche se il Napoli aprirà la porta alla loro cessione solo dopo l’arrivo di uno specialista di fascia (Juanlu Sanchez resta l’obiettivo principale del club azzurro)”.