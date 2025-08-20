Ssc Napoli, il report di allenamento del 20 agosto. Differenziato per Gutierrez

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 20 agosto. Lavora a parte il nuovo arrivato Miguel Gutierrez, alle prese con un infortunio alla caviglia. Di seguito, la nota. “Il Napoli continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato, in programma sabato 23 agosto alle 18:30, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Gli azzurri si sono allenati al mattino al SSC Napoli Training Center svolgendo una seduta tecnico-tattica. Gutierrez ha effettuato lavoro differenziato, proseguendo il suo iter riabilitativo”.