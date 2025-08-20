Sportmediaset – Hojlund, oggi contatti tra Napoli e Manchester United e possibile offerta. Il Milan segue con attenzione

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Spormediaset, ha scritto sul suo profilo X a proposito della trattativa tra il Napoli ed il Manchester United per il danese Rasmus Hojlund. Secondo quanto da lui riportato, oggi vi saranno nuovi contatti tra le due società per valutare la fattibilità dell’operazione. Intanto, il Milan segue con attenzione gli sviluppi, in quanto interessata all’ex Atalanta. Di seguito, il tweet. “Hojlund, nuovi contatti tra Napoli e Manchester United per capire le condizioni dell’operazione. Napoli potrebbe presentare un’offerta ufficiale nelle prossime ore, con Manna che ha avuto nuovi contatti con l’entourage. Milan segue con attenzione, ma danese dietro Vlahovic nelle gerarchie”.

#Hojlund, nuovi contatti tra #Napoli e #ManchesterUnited per capire le condizioni dell’operazione. Napoli potrebbe presentare un’offerta ufficiale nelle prossime ore, con Manna che ha avuto nuovi contatti con l’entourage. Milan segue con attenzione, ma danese dietro Vlahovic… — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 20, 2025