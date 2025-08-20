Sportitalia: il Napoli su Hojlund da 48 ore, sfida con il Milan

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedulla torna a parlare di Rasmus Hojlund con il Napoli è Milan che si contendono l’attaccante

“Milan e Napoli si stanno giocando le loro fiches per Hojlund. Il Milan vuole giocare d’anticipo, ma se mi chiedeste se secondo me Hojlund è il centravanti ideale per il Milan, io dico che è un buon centravanti ma punterei su Vlahovic. lo non spenderei 45 milioni per Hojlund, al massimo lo prenderei in prestito oneroso con diritto di riscatto. Fermo restando che il Napoli si è inserito da 48 ore e chi accontenterà maggiormente il Manchester United e il ragazzo, si porterà a casa il giocatore.“