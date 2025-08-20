Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata. Inter-Torino a La Penna

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l’elenco delle designazioni arbitrali per quanto riguarda la prima giornata del campionato 2025/26. Tra i debutti, spicca quello dell’Inter contro il Torino di Marco Baroni. A dirigere il match sarà La Penna, con Paterna al Var. Match molto interessante sarà quello tra Bologna e la nuova Roma targata Gasperini. L’incontro del Dall’Ara sarà diretto da Zufferli, con Mazzoleni a presiedere la sala Var. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni.
GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30
MASSA
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45
COLLU
DI GIOIA – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45
ZUFFERLI
MONDIN – MINIUTTI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI
CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 24/08 h. 18.30
SOZZA
FONTEMURATO – BIFFI
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA
COMO – LAZIO Domenica 24/08 h. 18.30
MANGANIELLO
MELI – ALASSIO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI
ATALANTA – PISA Domenica 24/08 h. 20.45
ARENA
PALERMO – POLITI
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45
MARCENARO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30
TREMOLADA
MORO – CECCON
IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45
LA PENNA
DEI GIUDICI – CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI