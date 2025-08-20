Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata. Inter-Torino a La Penna

Elia Falco
La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l’elenco delle designazioni arbitrali per quanto riguarda la prima giornata del campionato 2025/26. Tra i debutti, spicca quello dell’Inter contro il Torino di Marco Baroni. A dirigere il match sarà La Penna, con Paterna al Var. Match molto interessante sarà quello tra Bologna e la nuova Roma targata Gasperini. L’incontro del Dall’Ara sarà diretto da Zufferli, con Mazzoleni a presiedere la sala Var. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni.

GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA

COSTANZO – BIANCHINI

IV: ZANOTTI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU

DI GIOIA – MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI

MONDIN – MINIUTTI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 24/08 h. 18.30

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

COMO – LAZIO Domenica 24/08 h. 18.30

MANGANIELLO

MELI – ALASSIO

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI

ATALANTA – PISA Domenica 24/08 h. 20.45

ARENA

PALERMO – POLITI

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

JUVENTUS – PARMA Domenica 24/08 h. 20.45

MARCENARO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA

MORO – CECCON

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI – CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

