Sassuolo-Napoli sarà diretta da Ayroldi di Molfetta. Di Bello al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la prima giornata della Serie A 2025/26. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Sassuolo il giorno sabato 23 agosto alle ore 18:30, in quello che si preannuncia un match molto interessante per poter valutare il rendimento della squadra al suo ritorno in campo a 3 mesi dalla vittoria del quarto scudetto. L’incontro, sarà diretto dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Verrà assistito dai guardalinee Lo Cicero e Yoshikawa, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Il Var sarà presieduto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, e ad assisterlo ci sarà Aureliano.

SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO