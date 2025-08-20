Sassuolo, Carnevali: “Non sono arrivate offerte per Pinamonti. Il Napoli la più forte del campionato anche senza Lukaku”

Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche di una possibile offerta del Napoli per Andrea Pinamonti, centravanti di proprietà dei neroverdi. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Sono arrivate offerte dal Napoli per Pinamonti? Ad oggi non sono arrivate offerte precise o interessanti. Per Laurienté sono invece arrivate delle proposte, in particolar modo dalla Turchia, ma non ci soddisfano. Oggi, con Berardi-Pinamonti-Lauriente disponiamo di un attacco importante, poche squadre hanno tre giocatori forti come i nostri. Per non retrocedere è determinante che sia così. Il Napoli all’esordio in campionato? Salvarci è la priorità e l’obiettivo, inizieremo contro la squadra più forte del campionato, anche senza Lukaku. Noi non siamo ancora al completo ma abbiamoun gruppo di giovani che ha voglia di fare ed entusiasmo. Faremo la nostra parte”.