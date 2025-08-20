Moretto – Napoli, giornata decisiva per Juanlu. Oggi nuovo contatto con il Siviglia. I dettagli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato anche della situazione di mercato del Napoli, in particolare di Juanlu Sanchez. Secondo quanto da lui raccontato, la giornata di oggi sarà fondamentale perché la trattativa possa andare a buon fine. Di seguito, le parole di Moretto. “Juanlu, Napoli e Siviglia nella serata di ieri sono tornati a parlarsi per trovare una soluzione. Oggi dovrebbe esserci un ulteriore contatto importantissimo per la trattativa, gli azzurri vogliono sbloccare questa trattativa. Ci sarà un passettino dei partenopei verso gli andalusi e viceversa per soddisfare la volontà del ragazzo. Il Napoli è fermo a 17 milioni, il Siviglia a 20. Lo spagnolo è in attesa dell’ok definitivo per viaggiare in Italia”.