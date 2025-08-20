Lukaku sui social – ” Grazie a tutti per il supporto, grazie a Dio mi sento bene “

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dopo l’esito degli esami che hanno confermato un lungo stop, causa un grave problema alla gamba con possibile intervento chirurgico, ha scritto un post sui social per ringraziare tutti i tifosi che gli stanno mostrando la loro vicinanza in un momento difficile. Ecco le sue parole:

“Grazie a tutti per i messaggi ricevuti in questi giorni. Ho davvero apprezzato il vostro supporto. Quello che è successo fa parte del gioco. Ma grazie a Dio mi sento bene e sono sempre positivo”.