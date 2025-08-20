Chiariello: “Cutrone e Dovbyk accostati al Napoli? Basta, c’è un limite a tutto”

Umberto Chiariello, giornalista, ha scritto sul suo profilo X a proposito delle voci di mercato circolate nelle ultime ore a proposito dell’arrivo di un sostituto dell’infortunato Romelu Lukaku. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“No, vi prego, no. Dopo tutti i frato-cugini dalle fonti certissime all’interno del Napoli, dell’Atalanta, della Juve, dello United e del Liverpool che danno certissimi Chiesa, Vlahovic, Zirkzee e Lookman (ma davvero arrivano tutti?), adesso il supplizio di Tantalo no. Passi per Pinamonti e Piccoli, passi per Vardy semi-pensionato, passi per il nigeriano belga (ma non dovevamo evitare giocatori a rischio Coppa d’Africa?), passi per i nomi esotici più disparati, passi pure per i malati di mente che chiedono Mertens e Cavani (e perché non Careca?), ma Cutrone no. C’è un limite a tutto. Anche a Dovbyk”.