CdS – Napoli-Cagliari, decimo sold out consecutivo al Maradona. Record dell’era ADL

Napoli-Cagliari sarà il decimo sold out consecutivo dello stadio Diego Armando Maradona. Come raccontato da Il Corriere dello Sport, la striscia di partite in cui l’ex San Paolo figura come tutto esaurito parte da Napoli-Juventus, gara del 25 gennaio 2025. Da allora, i tifosi si sono sempre riversati in massa allo stadio, evento che accadrà anche con la prima gara stagionale al Maradona.

“Subito esaurite le curve superiori, nel giro di pochissimi minuti dall’apertura delle vendite alle 12 di ieri riservata ai possessori della Fidelity Card. Poi è toccato ai distinti superiori, seguiti da quelli inferiori. Poco dopo sono andate via anche le tribune, Nisida e Posillipo: una corsa famelica a garantirsi il posto in uno stadio che già pregusta un’altra stagione da protagonista. Insomma, fino a ieri sera erano rimasti soltanto “ultimi posti” nelle due curve inferiori. I settori meno cari, ma dove la visibilità non è delle migliori. Anche quelli, inevitabilmente, andranno esauriti. Napoli-Cagliari, a conti fatti, sarà il decimo sold out consecutivo a Fuorigrotta. La striscia comincia con Napoli-Juventus del 25 gennaio, con 53.589 presenti. S’era interrotta a 9 con Napoli-Cagliari, la gara scudetto, ma soltanto perché era finito il campionato. E il 30, di nuovo contro i sardi, proseguirà per toccare quota 10. Un record, nell’era De Laurentiis, ulteriormente migliorato e destinato a crescere”.