Antonio Conte ha vinto il premio Carlo Mazzone 2025. Il figlio: “Per il suo grande percorso da allenatore”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha vinto il premio Carlo Mazzone 2025. La famiglia dell’ex allenatore, venuto a mancare il 19 agosto del 2023, ha scelto di assegnare questo riconoscimento a Conte. A rendere nota la decisione è il figlio Massimo Mazzone, che all’Ansa ha così dichiarato. “Dopo la scomparsa di papà, con tutta la famiglia abbiamo deciso di istituire un premio in sua memoria. Lo scorso anno lo abbiamo assegnato a Pep Guardiola e a Claudio Ranieri. Quest’anno lo consegneremo ad Antonio Conte per il suo grande percorso da calciatore, proseguito poi come allenatore, valorizzando tanti giovani, così come teneva a fare mio padre Carlo”.