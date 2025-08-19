Tuttosport – A sorpresa il Napoli ha come preferenza Breel Embolo del Monaco, questa la sua valutazione

L’edizione odierna di TuttoSport ha analizzato gli sviluppi del mercato del Napoli in questi ultimi giorni di trattative. Il club è alla ricerca di un nuovo centravanti dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, che potrebbe costringerlo a rimanere fuori fino all’inizio del 2026. In questo contesto, spunta l’ipotesi di un colpo a sorpresa per offrire maggiori alternative a mister Conte. In cima alle preferenze del direttore sportivo Manna c’è Breel Embolo, classe 1997 svizzero. Attualmente sotto contratto con il Monaco fino al 2026, Embolo non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1 e rappresenta una soluzione economicamente alla portata del Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Con un ingaggio di 3 milioni netti a stagione e il desiderio di approdare in Serie A, il giocatore potrebbe essere un’opzione per gli azzurri. Nell’ultima stagione, Embolo ha registrato 7 gol e 9 assist in 42 presenze.

