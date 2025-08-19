L’edizione odierna di TuttoSport ha analizzato gli sviluppi del mercato del Napoli in questi ultimi giorni di trattative. Il club è alla ricerca di un nuovo centravanti dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, che potrebbe costringerlo a rimanere fuori fino all’inizio del 2026. In questo contesto, spunta l’ipotesi di un colpo a sorpresa per offrire maggiori alternative a mister Conte. In cima alle preferenze del direttore sportivo Manna c’è Breel Embolo, classe 1997 svizzero. Attualmente sotto contratto con il Monaco fino al 2026, Embolo non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1 e rappresenta una soluzione economicamente alla portata del Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Con un ingaggio di 3 milioni netti a stagione e il desiderio di approdare in Serie A, il giocatore potrebbe essere un’opzione per gli azzurri. Nell’ultima stagione, Embolo ha registrato 7 gol e 9 assist in 42 presenze.