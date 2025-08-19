Sky-La ricerca della punta è la priorità: la lista

Scritto da:
Nicola Penta
-
Napoli’s Romelu Lukaku celebrates after scoring the 0-1 goal for his team during the Serie A Enilive 2024/2025 match between Milan and Napoli at the San Siro Stadium in Milan, North Italy - Sport, Soccer Tuesday October 29, 2024 (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)

L’infortunio di Romelu Lukaku ha scombussolato i piani azzurri che dovranno tornare sul mercato per l’acquisto di un nuovo attaccante.

La società azzurra sta valutando vari nomi ed il giornalista di Sky Luca Marchetti ha fatto la lista degli obiettivi: “Per Hojlund il Milan resta in vantaggio rispetto al Napoli, perché ha iniziato a parlare prima col Manchester e il calciatore. E anche per le perplessità eventuali che il giocatore può avere rimangono anche per l’eventuale trattativa con il Napoli, se dovesse prendere in prestito.

Dalla lista possiamo togliere Krstovic, che è molto vicino all’Atalanta. Oltre al discorso Hojlund c’è quello per Embolo, c’è stata una chiacchierata anche per Pinamonti e Piccoli. Oggi abbiamo aggiunto anche il nome di Mateta, che è un profilo diverso visto che ha un costo di almeno da 40mln di euro“.

