Marino: “Se Lukaku dovesse operarsi resterebbe fermo 7-8 mesi”

Romelu Lukaku nell’ultima amichevole disputata dal Napoli contro l’Olympiakos ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo.

L’ex Ds azzurro Pierpaolo Marino, ospite di Rai 2 ha espresso il proprio pensiero in merito all’infortunio di Big Rom: “Se si deprimerà lo spogliatoio? Se ci sarà l’intervento sarà un periodo di 6-7-8 mesi di stop. Il Napoli ha solo una punta vera di ruolo che ora è Lucca, e dovrà giocare almeno fino a gennaio. Sperando che a gennaio sia pronto, perché ha un’età avanzata e una massa muscolare particolare. Il Napoli si trova di fronte a un problema che spesso viene sottovalutato, dagli informatori e dai tifosi, e che invece nelle società è un problema grosso ed è quello delle liste”.