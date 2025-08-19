L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le scelte di Conte in previsione della sfida contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano ieri si sono svolte due sessioni di allenamento per il Napoli, in preparazione alla gara Sassuolo-Napoli. Il lavoro sul campo proseguirà oggi, con l’allenatore azzurro impegnato a definire la formazione titolare per l’esordio stagionale. L’intenzione sembra quella di schierare una squadra simile a quella vista nella serata di ferragosto contro l’Olympiacos, con Lucca al posto di Lukaku e l’incognita rappresentata da Buongiorno. Il difensore italiano si è allenato regolarmente insieme al gruppo, compresa la fase di esercitazioni con il pallone, mostrando progressi significativi nel corso dell’ultima settimana a Castel di Sangro. L’auspicio è che possa guadagnarsi un posto da titolare già nella prima giornata.