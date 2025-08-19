L’edizione odierna de Il Mattino si concentra su un episodio post infortunio di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano ieri durante la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno Lukaku, visibilmente affranto, ha espresso la sua tristezza sia a Antonio Conte che ai compagni di squadra, con cui aveva mantenuto contatti durante i giorni di pausa concessi dal club prima della ripresa degli allenamenti. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha preso in mano la situazione, invitando tutti alla calma e riportando il focus sul lavoro del gruppo. Anche Lukaku, nonostante il momento difficile, ha cercato di ritrovare un sorriso, scavando dentro sé stesso per reagire.