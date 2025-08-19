Il Mattino – Lukaku a colloquio davanti a Conte ed ai compagni alla ripresa degli allenamenti, questo il gesto di capitan Di Lorenzo

L’edizione odierna de Il Mattino si concentra su un episodio post infortunio di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano ieri durante la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno Lukaku, visibilmente affranto, ha espresso la sua tristezza sia a Antonio Conte che ai compagni di squadra, con cui aveva mantenuto contatti durante i giorni di pausa concessi dal club prima della ripresa degli allenamenti. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha preso in mano la situazione, invitando tutti alla calma e riportando il focus sul lavoro del gruppo. Anche Lukaku, nonostante il momento difficile, ha cercato di ritrovare un sorriso, scavando dentro sé stesso per reagire.

