L’edizione odierna de il Mattino analizza le scelte tattiche di Antonio Conte, in attesa dell’arrivo di un nuovo attaccante per sostituire Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano mantenere Ambrosino in rosa rappresenterebbe una scommessa. Anche le opzioni alternative sembrano soluzioni sperimentali: De Bruyne come punto di riferimento avanzato o McTominay in una posizione più offensiva. Conte sta valutando attentamente le possibilità a disposizione, aspettando che il mercato ormai riaperto offra qualche opportunità concreta